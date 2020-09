Als je aan PlayStation denkt, dan denk je ook al gauw aan de uitgebreide reeks aan first-party games die de consoles doorgaans hebben weten te bieden. Sony Santa Monica, Naughty Dog, Sucker Punch en sinds 2019 behoort ook Insomniac Games tot de first-party studio’s, die druk bezig zijn om alles uit een PlayStation console te halen en dan hebben we lang niet alle studio’s genoemd.

Het zou echter goed kunnen dat er daar in de toekomst nog meer ontwikkelaars bij komen, want het Japanse bedrijf heeft in een financieel rapport aangegeven dat ze openstaan voor het investeren in of het verkrijgen van studio’s met “een overvloed aan creativiteit en de laatste technologie”.

Hierbij neemt Sony ook weer de aankoop van Insomniac Games als voorbeeld, die al sinds jaar en dag één van Sony’s belangrijkste partners is. Op moment van schrijven beslaat de Worldwide Studio’s 14 verschillende ontwikkelaars. Wie oh wie gaat nummertje 15 worden?