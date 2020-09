Er doen al geruime tijd geruchten de ronde dat er een nieuwe Silent Hill in ontwikkeling is en dat die uitkomt voor de PlayStation 5. Nu doet nog iemand een duit in het zakje. Degene die ditmaal met ‘informatie’ over Silent Hill voor de PS5 komt, is ResetEra-gebruiker KatharsisT.

Dat er aandacht aan zijn informatie wordt geschonken komt doordat hij de laatste tijd erg vaak gelijk heeft. Zo wist hij al vroegtijdig te vertellen dat Ghost of Tsushima extra (multiplayer) content zou krijgen. Velen verklaarden hem voor gek, maar twee weken geleden werd Ghost of Tsushima Legends aangekondigd.

Volgens KatharsisT werkt Konami al 2 jaar aan de reboot van de bekende franchise, dit met hulp van Japan Studio en PlayStation Studios. Sony zal uiteindelijk de game gaan uitgeven als PlayStation 5-exclusive. Keiichirō Toyama is de creative director en Masahiro Ito en Akira Yamaoka doen dienst als external artist consultants. Alle drie hebben meegewerkt aan de eerste Silen Hill-game.

Je zal wel even moeten wachten voordat je aan de slag kunt met de nieuwe Silent Hill, want de game staat volgens de informatie van KatharsisT gepland voor 2021 of begin 2022.