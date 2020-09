Halverwege juli brachten EA en Final Strike Games de shooter Rocket Arena uit. Een shooter die wel aardig beviel, zo beloonden wij de game met een nette 7.0. Een kritiekpunt op de shooter was echter de forse prijs die ervoor neergeteld diende te worden, ook omdat het meer in het genre van free-to-play Battle Royale-achtige titels past.

Nu valt die game daar ook weer niet helemaal in, waardoor het een wat unieke positie kent. Het prijskaart is en blijft echter een bottleneck en dat heeft EA klaarblijkelijk ook ingezien, want de game is nu anderhalve maand later fors in prijs gezakt.

De aanvankelijke verkoopprijs was €29,99, maar de nieuwe vaste prijs is nu €4,99. De duurdere variant, de Mythic Edition, die is ook in prijs omlaag gegaan en kost nu €9,99. Voor de gewone editie kan je hier terecht en voor de Mythic Edition hier.