Special: Onze wishlist voor de toekomst van Marvel’s Avengers – Afgelopen weekend wierpen we een blik op de superhelden die deze vrijdag de startline-up van de Avengers zullen uitmaken. We weten inmiddels dat onder andere Hawkeye en Spider-Man dit zestal in de daaropvolgende maanden zullen aanvullen. Welke helden, slechteriken en verhaallijnen we daarna nog meer mogen verwachten, is voorlopig koffiedik kijken. Dat belet ons echter niet om een wishlist op te stellen. Hieronder vind je een overzicht terug van op Marvel comics geïnspireerde content die wij erg graag in de game zouden terugzien. Let wel: we hebben ons laten gaan en hierbij niet zo nauw gekeken naar de haalbaarheid van wat we voorstellen. Als we ergens mogen dromen, is het wel in het Marveluniversum.

Helden

Black Panther



Razendsnel, superlenig, ontzettend sterk én in het bezit van wat toch één van de coolste outfits ooit moet zijn… Black Panther heeft het allemaal. T’Challa is de koning van het fictieve Afrikaanse land Wakanda en trekt als beschermheer van zijn volk maar wat graag het zwarte pak van zijn heldhaftige alter ego aan. Wij zouden hem met alle plezier verwelkomen in Marvel’s Avengers en na het ongeziene succes van de Black Panther film, kunnen we ons niet voorstellen dat zijn komst lang op zich zal laten wachten. Ook leuk: door T’Challa aan de line-up toe te voegen, kan je zo maar even heel Wakanda – met zijn unieke mix van Afrikaanse iconografie en hightech futurisme – als speelterrein aanbieden.

Even een serieuze noot: we kunnen niet om de olifant in de kamer heen. Afgelopen weekend vernamen we het treurige nieuws dat Chadwick Boseman – de acteur die Black Panther met verve wist neer te zetten in het MCU – veel te vroeg van ons heengegaan is. De man heeft een lange en heldhaftige strijd gevoerd tegen darmkanker, en deze strijd helaas verloren. Ondanks zijn gezondheidsproblemen bleef hij alles op alles zetten om zijn personage op gepaste wijze vorm te geven. De wereld telt nu een groot acteur minder om naar op te kijken, iemand die ook buiten Marvel om zijn stempel op Hollywood gedrukt heeft. Vanuit PSX-Sense willen wij ons respect uiten voor Chadwick Boseman. Rest in power, King. Wakanda forever.

Spider-Woman

In tegenstelling tot wat haar superheldennaam doet vermoeden, heeft Jessica Drew – oftewel Spider-Woman – niets te maken met haar populaire mannelijke tegenhanger. Drew werd als kind blootgesteld aan een grote hoeveelheid uranium. De hoge dosis radioactiviteit dreigde haar te doden, tot haar vader haar behandelde met een experimenteel serum, gebaseerd op zeldzaam spinnenbloed. De krachten die ze hieraan overhield, zouden haar een interessante keuze maken voor een optreden in Marvel’s Avengers. Ze kan op muren kruipen en door de lucht zweven, alsook giftige stralen uit haar handen schieten. Eveneens interessant is haar gebruik van feromonen, om tegenstanders af te stoten of juist aan te trekken. Opties alom.

Cyclops



Eigenlijk kan je hier de X-Men in het algemeen vermelden. Ze bieden een uiterst gevarieerd pakket aan krachten, die allemaal interessant zouden zijn op het virtuele speelveld. Het beest loslaten als Wolverine, de omgeving manipuleren als Jean Grey of de verwoestende kracht van de natuur loslaten als Storm… Wij zouden er geen neen tegen zeggen. Specifiek willen we echter ook Cyclops vermelden, omdat hij de mogelijkheid van een nieuw genre aan gameplay met zich meebrengt. Zijn kracht – lasers uit zijn ogen schieten – is misschien niet de meest spectaculaire, maar met hem onder de duimen speel je plots een variant op een third-person shooter. Haalbaar? Misschien niet, maar een mens mag dromen.

Ghost Rider

Over andere genres gesproken… waarom geen demonische snelheden opzoeken als de duivelse Ghost Rider? Meerdere personages hebben deze sinistere mantel reeds om hun schouders gedragen, maar hun origine is steevast gelijkaardig. Ze sluiten een deal met de duivel en veranderen gedurende de rest van hun leven regelmatig in een vlammend skelet. Hun doel? De zieltjes van criminelen verzamelen voor Satan. En als het even kan een manier vinden om hun vervloekte bestaan een meer hemelse richting uit te sturen. Als wapen hanteert Ghost Rider een brandende ketting, als voertuig beschikt hij over een paard, motor of muscle car, waarvan de poten of banden eveneens in de fik staan. God of War meets The Fast and the Furious.

Slechteriken

Dr. Doom



Victor Von Doom is – net als Black Panther – een staatshoofd dat in zijn vrije uren bijklust als zijn bovenmenselijke alter ego: Dr. Doom. In tegenstelling tot de koning van Wakanda is Dr. Doom echter een slechterik, en wel één van Marvels meest iconische. Nadat de jonge Victor bij een experiment verminkt wordt, laat hij voor zichzelf een angstaanjagend harnas bouwen, dat hem superkrachten geeft. Hij wil slechts één ding: heersen over de wereld. Doom kruiste vooral de degens met de Fantastic Four, maar maakte ook menig andere held het leven meer dan eens zuur. Als een even maniakale als geniale anti-Tony Stark kan hij niet alleen in persoon een bedreiging vormen, maar ook een leger aan ‘Doombots’ op de Avengers afsturen.

Mysterio

Quentin Beck – beter bekend als de slechterik Mysterio – was een specialist in special effects en hoopte daarmee door te breken in de filmindustrie. Toen dat mislukte, ging hij het verkeerde pad op. Beck gebruikte zijn in Hollywood verworven kennis om zijn misdaden meer kleur te geven en ontpopte zich zo al snel tot een meester in het opwerpen van illusies. De slechterik clashte vooral vaak met Spider-Man, laatst nog in het oerdegelijke Spider-Man: Far From Home. Als die laatste film één ding getoond heeft, dan is het wel het vermogen van Mysterio om – al dan niet met behulp van een legertje drones – nachtmerrieachtige fata morgana’s tevoorschijn te toveren. De scarecrow levels uit Batman: Arkham Asylum, maar dan in een Avengers game? De mogelijkheid alleen al wekt ons enthousiasme op.

Galactus



Als we Thanos even buiten beschouwing laten – hem in dit lijstje verwerken zou immers vreselijk cliché zijn – dan is Galactus zowat de grootste bedreiging die het Marveluniversum ooit gekend heeft. De ‘verslinder der werelden’, zoals Galactus in zijn vriendenkring genoemd wordt, is een uit de kluiten gewassen ‘kosmische entiteit’, herkenbaar aan zijn iconische paarse hoofddeksel. Zijn bijnaam zegt alles: hij trekt van sterrenstelsel naar sterrenstelsel en verslindt planeten alsof het bitterballen zijn. Genoeg redenen om van hem een spectaculair baasgevecht te maken, waar zelfs Kronos uit God of War III tegen in het niets zinkt. Ook interessant: de komst van Galactus wordt in de comics doorgaans aangekondigd door de Silver Surfer, die – nu we erbij stilstaan – ook best in het bovenstaande lijstje helden had mogen staan.

Modi

In onze vorige special vermeldden we al terloops dat World War Hulk een prima uitgangspunt zou zijn voor een asymmetrisch multiplayergedeelte in Marvel’s Avengers. Dit heeft ons aan het denken gezet. Hieronder vind je nog enkele suggesties voor boeiende speler-tegen-speler modi, telkens geworteld in de gevestigde Marvelcanon.

Civil War (PVP)

Zowel in de films als in de comics namen Iron Man en Captain America het op een bepaald moment tegen elkaar op. Hun inzet? Superheldenregistratie, oftewel het al dan niet omvormen van superhelden tot een officiële tak van de overheid. Iron Man is een voorstander van dit plan. Hij wil alles doen om het grote publiek een veilig gevoel te geven. Captain America ziet het echter niet zitten om te werken voor een regering die een eigen agenda kan doorduwen. Daarnaast wil hij ook de geheime identiteit van enkele van zijn kompanen (Spider-Man, Daredevil…) beschermen. De strijd mondt uit tot een heuse burgeroorlog, met zware gevolgen.

Dit gegeven biedt ongetwijfeld mogelijkheden tot een heuse PVP-modus in Marvel’s Avengers. Je kiest een zijde (pro of contra) en krijgt vervolgens één deel van de line-up tot je beschikking, waarmee je het dan kan opnemen tegen de andere helft. Kan best leuk worden, niet?

Secret Invasion (Wie is de Mol?)



Invasion of the Body Snatchers op zijn Marvels? Het heeft wel degelijk plaatsgevonden! De Skrulls zijn een buitenaards ras dat van gedaante kan veranderen. Ze kunnen zich dus voordoen als iemand anders, zoals we onder andere reeds in de Captain Marvel film konden aanschouwen. In Secret Invasion bleek dat ze al een hele tijd op aarde rondhingen en daar één voor één de plek van superhelden waren beginnen in te nemen. De eigenlijke strijd was er één vol wantrouwen en paranoia. Wie is nog écht wie hij/zij zegt te zijn? En wie is stiekem een Skrull, die wacht op het geschikte moment om je een mes in de rug te planten?

Ook hier zien we mogelijkheden voor een PVP-modus. Je wordt met een team Avengers op een locatie gedropt, met een duidelijk doel dat binnen een bepaalde tijd bereikt moet worden. Eén teamlid wordt echter willekeurig aangeduid als Skrull, zonder dat de anderen hiervan op de hoogte zijn. Hij of zij moet vervolgens proberen te voorkomen dat de échte Avengers slagen in hun opdracht. Om een lang verhaal kort te houden: de premisse van de The Thing game uit 2002, maar dan in een Marveljasje? Wij zouden het alvast geweldig vinden.

En jullie?

Goed, tot zover deze uit de kluiten gewassen wishlist. We hebben ons serieus laten gaan, maar het Marveluniversum is er dan ook één waar alles in mogelijk is. We hopen dat Crystal Dynamics en Square Enix niet voor de gemakkelijke route zullen kiezen en wel degelijk al het kostbare materiaal uit de Marvelstal naar boven zullen halen. Nu is het aan jullie. Welke personages zouden jullie graag zien? Welke modi of verhaalelementen denk je dat voor vuurwerk op het scherm zouden kunnen zorgen? Laat het ons hieronder even weten.