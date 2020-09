Beetje bij beetje verandert Verdansk waarmee Infinity Ward de map van Call of Duty: Warzone enigszins fris probeert te houden. Zo zagen we dat het stadion geopend werd dit seizoen en ook is het mogelijk om gebouwen van buitenaf te ‘beklimmen’, en de trein is gaan rijden. Seizoen zes laat nog even op zich wachten, maar de eerste details lijken te zijn verschenen.

Afgelopen weekend vond de Call of Duty League plaats en tijdens de uitzending werd er een afbeelding met een overzicht van Verdansk gebruikt. Interessant is een nieuw gebouw dat bij het stadion is geplaatst wat nu nog niet terug te vinden is op de map. Het vermoeden bestaat dat het hier om een metro ingang gaat.

Dit wordt gebaseerd op een gelekte map van Verdansk van een poosje terug, waarop metrostations terug te vinden waren. De locatie van de ingang komt overeen met die van de map destijds en als dat inderdaad de volgende stap is, dan zouden er zeven stations moeten verschijnen in de game. Dit zal dan waarschijnlijk eind september worden toegevoegd met de start van seizoen zes.