Zombie Army 4: Dead War is net een half jaartje jong en we zijn voorlopig nog niet klaar met de zombietitel, want ontwikkelaar Rebellion heeft aangekondigd dat de game nog minstens twee nieuwe seizoenen gaat krijgen. Het tweede seizoen zal later dit jaar van start gaan, waarop er ergens in 2021 nog een derde seizoen zal volgen.

De twee seizoenen worden ontwikkeld in samenwerking met Flix Interactive en zullen op alle versies van de game van toepassing zijn. In de aankomende maanden zullen er meer details volgen. Rebellion heeft natuurlijk ook een eerste trailer in elkaar geknutseld, die je hieronder kunt bekijken.