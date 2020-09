Dit najaar verschijnt Call of Duty: Black Ops Cold War en deze game zal in verschillende edities uitkomen. Hierbij heb je naast de basis uitgave ook een ietwat duurdere editie die een next-gen upgrade garandeert. Verder is er nog een duurdere variant die diverse in-game extra’s bevat, maar wat krijg je nu per editie?

Een nieuwe trailer gaat daar wat dieper op in, zodat je een duidelijk overzicht krijgt van de inhoud per uitgave. Interessant is ook wat aan het einde van de trailer staat, want daar valt te lezen dat de game voor de PlayStation 5 voor de feestdagen in Noord-Amerika uitkomt.

Dat is natuurlijk enkel logisch als de console zelf ook verkrijgbaar is en dat sluit aan op eerdere geruchten, zoals je hier kunt lezen. Hierbij staat echter wel dat de rest van de wereld pas met de PS5-versie van Call of Duty: Black Ops Cold War aan de slag kan tegen het einde van 2020.

Gezien dit hier zo specifiek staat en ook eerder al via persbericht gecommuniceerd werd, lijkt het erop dat de PlayStation 5 gefaseerd uitgebracht wordt. Hierbij zou de console dan eerder in Noord-Amerika uitkomen dan in Europa en Japan. Maar helemaal zeker is het niet, want Sony heeft nog altijd niets laten weten over de releaseplannen van het platform.