Vorig jaar werd Vigor uitgegeven voor de Xbox One, nadat deze game eerst een jaar als ‘early access’-game te spelen was. De free-to-play ‘shoot and loot’-titel is nu ook onderweg naar de PlayStation 4 en de PlayStation 5.

De PS4-versie heeft een exacte releasedatum gekregen, namelijk 25 november. Het is echter nog niet bekend wanneer de PS5-versie zal verschijnen, maar dat zal sowieso dit jaar zijn, want er wordt gesproken over ‘Holiday 2020’. Het zal op of even na de release van de PS5 verschijnen, aangezien deze dezelfde ‘release window’ heeft.

Buiten de aankondiging is er ook een trailer van de game verschenen en die kan je hieronder bekijken.