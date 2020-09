De PlayStation 5 zal ten opzichte van de PlayStation 4 op diverse fronten een verbetering brengen. Zo is de controller nieuw, de audio zal nog beter zijn dankzij de Tempest 3D AudioTech en natuurlijk mogen we de razendsnelle SSD niet vergeten. In navolging van een artikel over het gebruik van de DualSense onlangs, gaan verschillende ontwikkelaars nu in op de audiotechniek en de SSD.

SSD

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – De SSD laat Insomniac door de hoge snelheid toe om nog sneller gedetailleerde assets te laden en te tonen. Hierdoor ziet de stad er mooier uit dan ooit te voren. Volgens de ontwikkelaar is dit dan pas het begin in het ‘unlocken van al die mogelijkheden’.

Demon’s Souls – De manier van denken over de SSD is al aan het veranderen, omdat het niet alleen meer als opslag gebruikt wordt, maar ook als geheugen dienst doet. Daarnaast laat het razendsnelle laadtijden toe, waardoor je na je dood vrijwel gelijk verder kunt.

Hitman III – Deze game pusht je om de grote omgevingen te ontdekken en om alles uit te proberen. Hierbij is vaak opslaan en laden belangrijk en dat wordt eens te meer versoepeld dankzij de hoge snelheden die de SSD toelaat. Dit zou het experimenteren eens te meer motiveren.

Far Cry 6 – De SSD is een ‘game changer’, zegt Neil Hill (lead programmer). Hierdoor verwacht hij de komende generatie meer innovatie omtrent streaming en openwereld gamedesign.

Ratchet & Clank: Rift Apart – De SSD laat Insomniac toe om de speler vrijwel direct van de ene dimensie naar de andere te sturen zonder een echte onderbreking. Het zou volgens Marcus Smith, creative director, de regels fundamenteel veranderen en dat laat unieke ideeën en gamedesign op de PS5 toe.

Tempest 3D AudioTech Engine

Returnal – Met deze technologie is het mogelijk om meer overtuigende en accurate audio te presenteren. Dit levert een beter gevoel van aanwezigheid op, op de in-game locatie. Daarnaast helpt het bij de bepaling van waar geluid ontstaat en vandaan komt, wat het makkelijker maakt om de locatie van vijanden of inkomende projectielen te bepalen.

Horizon: Forbidden West – Met de Tempest 3D AudioTech is het mogelijk om de spelers beter de locaties van de machines te laten bepalen. Dit is fijner voor situaties waarin je je tussen allerlei vijanden bevindt of wanneer je juist tussen machines door wilt sneaken.

Resident Evil 8: Village – De audio is voor Capcom de sleutel om de next-gen ervaring met de PlayStation 5 verder te pushen. “Het is alsof de technologie specifiek met horrorgames in gedachten is ontwikkeld”, aldus Jun Takeuchi.

Marvel’s Avengers – De technologie laat specifiek toe om audio van een plek te laten komen waar het ook daadwerkelijk gebeurt. Dit zorgt ervoor dat je veel beter het gevoel hebt echt aanwezig te zijn in de virtuele wereld, dat zonder de noodzaak voor dure audiosets, want dit kan met één headset al gerealiseerd worden.