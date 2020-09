Twee weken geleden kwam er nieuwe gratis content uit voor Ace Combat 7. Dit was ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de serie. Bandai Namco stopt nog niet met de festiviteiten, want er is weer gratis content op komst.

Aankomende herfst zal er een update beschikbaar worden gesteld voor Ace Combat 7, die drie nieuwe vliegtuigen en elf nieuwe skins met zich meeneemt. Welke dit allemaal zijn kan je in de onderstaande lijst zien.

New Aircraft CFA-44 Nosferatu Next-Generation Carrier-Based Stealth Fighter

XFA-27 Carrier-Based Stealth Fighter

ASF-X Shingen II Advanced Support Fighter New Skins Cipher Skin for F-15C Eagle

Rot Skin for Typhoon

Indigo Skin for Gripen E

Grun Skin for F/A-18F Super Hornet

Gelb Skin for Su-37 Terminator

Silber Skin for F-4E Phantom II / F-16C Fighting Falcon

Schwarze Skin for MiG-31B Foxhound

Schnee Skin for F-14D Super Tocat

Espada Skin for Rafale M

Wizard Skin for YF-23 Black Widow II

Gault Skin for Su-47 Berkut

Hoe de nieuwe content eruitziet in de game, kan je zien in de onderstaande trailer en daaronder kan je een video vinden waarin nog meer informatie wordt gedeeld.