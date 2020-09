Resident Evil: Village zal aanwezig zijn op de Tokyo Game Show 2020, dit laat Capcom weten via een bericht op Twitter. Het gonsde de afgelopen maanden al van de lekken en geruchten omtrent de nieuwe horrortitel, dus het is niet zo gek dat het Japanse bedrijf ervoor kiest om de game maar gewoon te laten zien.

De Tokyo Game Show is van 23 tot 27 september en volgens de ontwikkelaar zal Village het absolute middelpunt zijn. In eerste instantie zouden we in augustus een nieuwe trailer krijgen voor Resident Evil: Village, wat dus niet is gebeurd. Capcom hoopt met een grote aanwezigheid op de TGS dit ietwat goed te maken.

Capcom heeft echter niet laten weten in welke vorm we Village te zien gaan krijgen, dit kan dus slechts een trailer zijn, of misschien zelfs wel wat gameplay.