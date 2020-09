Er is weer een nieuwe Red Dead Online update online gegaan en die brengt weer de nodige bonussen en extra’s naar de game. Allereerst kunnen Naturalists nu op jacht naar de Legendary Milk Coyote die je bij Gus een nieuwe jas oplevert als je het beest te pakken weet te krijgen. Handig om te weten, de Legendary Milk Coyote is gespot in de buurt van Blackwater.

Om de missie te activeren zul je bij Harriet langs moeten in haar winkel om de ‘Sighting Mission’ te lanceren. Iedereen die dit lukt krijgt 40% korting op een Novice of Promising Naturalist item. Als je een sample maakt van het bloed van het dier, dan krijg je 40% korting op elk Distinguished Role Item. Het is dus aan jou of je na de vangst bij Gus of Harriet langsgaat.

Besluit je één van de modi te spelen in de Hardcore Shootout Series? Dan verdien je de komende dagen twee keer zoveel cash, goud en XP. En iedereen die een rank van 1 tot 15 heeft en deze week inlogt, die ontvangt een gratis shirt. Over kleding gesproken, er zijn nieuwe toevoegingen aan de catalogus: De Barrelle Hat, Inkstone Hat en de Farling Jacket.

Verder zijn er nog Moonshining voordelen, zo krijg je 5 Gold Bars korting op de kosten van een Moonshine Shack en de verhuiskosten zijn tijdelijk niet van toepassing. Op Moonshiner Bar-thema’s krijg je 3 Gold Bars korting en je krijgt 40% korting op alle Novice en Promising Moonshiner-items.

Tot slot: de Prime Gaming-voordelen: Een Gratis Icahi Coat, een gratis Katata Coat, 6,000 Naturalist XP, een gratis Wilderness Camp, vijf Rewards voor een gratis box van Nitro Express Ammunition, een reward voor 50 Sedative Varmint Cartridges en 5 gratis Legendary Animal Pheromones.