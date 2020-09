PlayStation Now blijft garant staan voor een blijvende stroom aan nieuwe games die we via de service kunnen spelen. De catalogus breidt zich steeds verder uit en vanaf deze maand worden er nog eens vier nieuwe titels aan toegevoegd.

Concreet gaat het hier over Resident Evil VII, Final Fantasy XV, WWE 2K19 en Observation. Resident Evil VII wordt beschouwd als dé grote comeback van de Resident Evil-franchise na het eerder… middelmatige Resident Evil 6 en is dus zeker de moeite waard.

Final Fantasy XV wist fans van de franchise wat te verdelen, maar uiteindelijk vonden wij de game zeker het spelen waard. WWE 2K19 zal bij de worstelfans geen introductie nodig hebben en Observation ten slotte is een sci-fi thriller, waarbij jij de rol aanneemt van een AI in een ruimtestation.

Let wel op, want Resident Evil VII is beschikbaar tot 30 november 2020 en Final Fantasy XV tot 1 maart 2021. Beter beginnen met één van deze titels dus als ze je interesseren.