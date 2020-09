Nog maar een paar nachtjes slapen en dan mag iedereen opnieuw genieten van Kingdoms of Amalur. Het verschil is ditmaal dat we met hordes aan vijanden mogen gaan afrekenen op de PlayStation 4, daar waar de game eerder voor de PlayStation 3 verscheen.

Om ons alvast een beetje warm te maken voor de aanstaande release, die volgende week dinsdag is, toont THQ Nordic ons een imposante gameplaytrailer die de game van haar allerbeste kant toont. Van gevechten met een gewone vijand tot eindbazen, met of zonder magie, er komt van alles aan bod. Check de trailer hieronder!