Na de eerste Ubisoft Forward in juli kondigde de uitgever aan dat ze later in het jaar met een tweede editie zouden komen. Via persbericht laat Ubisoft nu weten dat dit evenement op donderdag 10 september zal plaatsvinden. Het begint dan om 21:00 uur ’s avonds en vanzelfsprekend is het live te volgen.

De titels die tijdens de show aan bod komen zijn: Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Rainbow Six Siege en Immortals: Fenyx Rising (voorheen Gods & Monsters).