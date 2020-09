De PlayStation 4 nadert zijn einde en de PlayStation 5 loert intussen om de hoek. De laatste tijd kondigden vele ontwikkelaars dan ook nieuwe PS5-versies voor hun games aan. Eén van de games die deze trend volgt, is Dead by Daylight, de asymmetrische horror multiplayer titel vol psychopathische moordenaars.

Behaviour Interactive kondigde het heugelijke nieuws aan dat iedereen die momenteel in bezit is van de game, een gratis upgrade zal kunnen maken naar de next-gen consoles zonder verlies van progressie.

Daar houdt de pret echter niet op, want Dead by Daylight krijgt tegelijk ook een enorme grafische verbetering voor alle platformen. We kunnen ons zowaar verwachten aan 60 frames per seconde, 4K resolutie, verbeterde textures en animaties en nog meer.

Regisseur Mathieu Cote omschrijft het als volgt:

“The game you know and love is stepping into the future. The team has been focused on this plan for an entire year and we’re so excited to bring you Dead by Daylight as you’ve never seen it before, while still offering new Chapters and Archives. This is ambitious, and we’re ready.