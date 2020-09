De Gamescom van 2020 had heel wat minder impact dan we gewend zijn van het evenement, wat normaal gezien zowel voor bezoekers als pers en influencers gehouden wordt in Keulen, Duitsland. Dit alles is natuurlijk te danken aan de coronapandemie, maar desondanks vond de beurs plaats dit jaar, zij het digitaal.

Her en der is zodoende toch wel wat nieuws aangekondigd, waaronder de game ‘White Shadows’. Deze excentriek uitziende platformgame doet ons in eerste instantie een beetje denken aan Limbo. Hieronder zien we een aankondigingstrailer die ons in het eerste opzicht niet veel verklapt; op daadwerkelijke details zullen we nog even moeten wachten. Wat wel bekend is, is dat de game gepland staat voor een release in 2021.