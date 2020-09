Uitstel betekent niet altijd afstel. Zo is dat niet het geval voor Remothered: Broken Porcelain. De game werd een tijdje geleden uitgesteld van 25 augustus naar 20 oktober, maar de ontwikkelaars zitten niet stil in de tussentijd.

Ze willen ons graag geïnteresseerd houden en hoe doen ze dat anders, dan op z’n tijd even een intrigerende trailer te tonen. Ditmaal is het een verhaaltrailer waarin we de relatie tussen Jennifer en Lindsay zien opbloeien. Ondanks alles wat er mis blijkt te zijn in Ashmann Inn, zijn zij elkaars constante steun.