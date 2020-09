Onlangs leek het erop dat AT&T het dochterbedrijf Warner Bros. Interactive Entertainment van de hand wilde doen, en er was ook geen gebrek aan interesse. Naar verluidt waren onder andere Activision, Take Two en EA enkele gegadigden om het mediabedrijf over te nemen. Warner Bros. Games – uitgever van bijvoorbeeld de recentere Batman- en Middle-Earth-games – is ook onderdeel van het Interactive Entertainment concern.

Nog geen maand later gaf AT&T echter aan dat het bedrijf toch niet te koop was en dat men zou kijken naar andere manieren om de kosten te drukken. Vandaag heeft het moederbedrijf definitief uitsluitsel gegeven: Warner Bros. Interactive Entertainment is definitief van de markt, aldus Bloomberg.

Het hoofdconcern geeft hiervoor als achterliggende reden dat men tevreden is met de recente reorganisatie en dat de verkoopaantallen van videogames flink gestegen is door de coronapandemie. Hierdoor ziet AT&T de potentiële commerciële groei van het bedrijf in, wat men dus heeft doen besluiten om het niet van de hand te doen.

De Amerikaanse telefoongigant zal wel nog stappen moeten ondernemen om de schuld van 200 miljard te verkleinen, maar Warner Bros. Games zal daar dus geen slachtoffer van worden.