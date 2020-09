Het lijkt er op dat Call of Duty: Modern Warfare goede zaken heeft gedaan qua verkopen. Eergisteren werden de nieuwe grafische kaarten voor de pc van Nvidia gepresenteerd en tussen neus en lippen door kwamen ook de verkoopaantallen van deze game aan bod.

Tijdens de eerder genoemde presentatie kwam ook Call of Duty: Black Ops Cold War even voorbij. Een trailer van de game liet zien hoe mooi het spel is met ray-tracing, zie ook hieronder. Nvidia CEO Jensen Huang liet daarbij weten dat het laatste deel in de reeks al meer dan 30 miljoen keer is verkocht.

Nu is Call of Duty: Warzone in principe het laatste deel, maar dat is een free-to-play titel. Die hoef je dus niet aan te schaffen, onduidelijk is of deze sub-titel meegerekend wordt. Maar gezien er over verkocht werd gesproken, is het aannemelijk dat de CEO Call of Duty: Modern Warfare bedoelde. Mocht dat kloppen, dan is Call of Duty: Modern Warfare één van de best verkochte titels in de serie ooit.