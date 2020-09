Eind augustus deelde Bungie nieuwe beelden van de Destiny 2 uitbreiding Beyond Light, die in november moet verschijnen. We weten al dat Stasis een nieuwe elementaire kracht is, naast Arc, Void en Solar. Dit betekent ook dat de verschillende classes in de game – Warlock, Titan en Hunter – weer een nieuwe subclass gaan krijgen.

Nu heeft de Amerikaanse studio wat details vrijgegeven over de Warlock subclass, die in dit geval Shadebinder heet. Net zoals bij de andere subclasses is het met Shadebinder mogelijk om bijvoorbeeld het gedrag van je granaten en class abilities te veranderen. In Beyond Light zal hier echter een extra dimensie bijkomen in de vorm van Aspects en Fragments.

Een Aspect is een fysiek voorwerp in de wereld van Destiny 2 die je personage aan kan trekken, bijvoorbeeld de arm van een Fallen. Dit zorgt ervoor dat je nieuwe vaardigheden vrijspeelt. Een aantal Aspects hebben open slots waar je weer Fragments in kunt steken.

Zo’n Fragment kan passieve voordelen opleveren, maar ze kunnen ook nadelen met zich mee brengen. Tevens zijn Aspect upgrades uniek voor elke Stasis subclass, Fragments echter niet. Dit moet ervoor zorgen dat er unieke combinaties mogelijk zijn en je jouw Guardian dus helemaal eigen kunt maken.