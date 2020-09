Een van de games waarvan we al weten dat die zal verschijnen voor de PlayStation 5 is Chorus. Deze titel werd in mei onthuld en vorige week werden de eerste gamplaybeelden getoond. Nu is er opnieuw een video verschenen en daarin geeft de ontwikkelaar meer informatie over de game.

Fishlabs laat in de video weten wat het overkoepelende verhaal van de game is en vertelt meer over de hoofdrolspeelster en haar schip. Chorus valt in de categorie: ‘easy to learn, difficult to master’ en de ontwikkelaar belooft de gamer snelle gameplay en innovatieve mechanieken voor te schotelen.