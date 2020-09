Afgelopen maand verscheen UFC 4 in de schappen en wij beloonden de game met een nette 7.0 in onze review. Toch kent de game nog een aantal zaken waarop het beter kan en dat is waar EA Sports zich nu mee bezig aan het houden is. Onlangs verscheen er al een update en nu staat er weer een nieuwe klaar om te downloaden.

Het gaat om een kleine update van ongeveer 500 MB groot. Inhoudelijk brengt de update geen verrassingen mee, want het gaat vooral om het verhelpen van diverse bugs en andere kleine problemen. Hieronder kan je de volledige patch notes bekijken.