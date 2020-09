Sinds enige tijd kunnen racefanaten aan de slag met een uiterst realistische simulatieracer, namelijk Assetto Corsa Competizione. Deze game verscheen op 23 juni in de schappen en zoals je kunt lezen in onze review is dit een prima racer. De game heeft in de afgelopen tijd niet veel updates ontvangen, maar dat betekent niet dat de ontwikkelaar stil heeft gezeten.

Via het officiële blog kondigt ontwikkelaar Kunos Simulazioni aan dat er deze maand een gloednieuwe update zal verschijnen. Sterker nog, deze update zou voor consolespelers deze week live moeten gaan, maar er is nog geen datum geprikt. Met de update worden alle profielen van alle autobandenmerken aangepast en diverse crashes worden de wereld uit geholpen.

Hieronder kan je de volledige patch notes bekijken: