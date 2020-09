Review: Samurai Jack: Battle Through Time – Het is bijzonder hoe bepaalde cartoons, maar ook films en series, na jaren afwezigheid toch nog zo goed in ons geheugen kunnen hangen. Het zal echter ook per persoon verschillen, maar Samurai Jack is voor velen toch wel een nostalgische serie. Een juiste dosis humor, veel actie en precies goed voor de kids uit de jaren negentig die bij Samurai Jack’s eerste avontuur in 2001 op het randje van de puberteit stonden. Dan wil je immers geen schattige beertjes of een pratende spons zien, nee… Je wilt actie! En dat is iets waar ook genoeg van aanwezig is in Samurai Jack: Battle Through Time.

Alleen voor de toegewijde samoerai

Het verhaal van Samurai Jack: Battle Through Time neemt plaats tijdens het eind van de cartoon, waarvan het vijfde en laatste seizoen in 2017 verscheen. Direct nadat Jack zijn voormalige vijand Ashi heeft bevrijd van Aku. Jack wordt door Aku in een zogenoemde “time pocket” gegooid en wordt zo geconfronteerd met veel van de uitdagingen die hij eerder heeft moeten doorstaan.

Er staat Jack niks anders te doen dan te strijden naar het heden om Aku voor eens en altijd uit te schakelen. Met alle verwijzingen naar het verleden is het dus wel een vereiste om de show nog goed in jouw geheugen te hebben zitten als je wat wil begrijpen van het verhaal.

Simpel met finesse

Samurai Jack: Battle Through Time speelt, logischerwijs, als een hack & slash titel. Het gevaarlijke met dit soort licentie-games is dat het gauw erg simplistisch wordt. Dat is met Battle Through Time gelukkig niet het geval. Naast jouw zwaard heb je ook een pijl en boog tot je beschikking en er zijn nog meer wapens te vinden door het spel heen, zoals een bijl of een speer. Ook heeft Jack zelf een hoop mogelijkheden qua upgrades. We waren eigenlijk behoorlijk verbaasd over hoe uitgebreid deze talenttree is voor een, ogenschijnlijk, simpele hack & slash game.

Zo maar overal lukraak doorheen beuken zal je echter nergens brengen. Je hoeft van de moeilijkheidsgraad echt geen niveau Dark Souls te verwachten, maar makkelijk is het ook niet. Er is duidelijk door het team veel moeite gestoken in hoe deze game speelt en om de speler de keuze te geven hoe door de levels heen te komen. Dat zorgt er voor dat Battle Through Time enerzijds ook interessant kan zijn voor liefhebbers van het hack & slash genre, maar door de complexiteit van het verhaal en de benodigde voorkennis gaat die vlieger helaas niet helemaal op. Ook is het spel nogal kort van stof en waren we na zes uurtjes al klaar met het verhaal.

Feest van herkenning

De vlieger die wel opgaat is dat zowat elk personage wat je jezelf kan bedenken uit de serie in Battle Through Time aanwezig is. Naast Jack, Ashi en Aku is The Scotsman met zijn dochters ook van de partij. Sir Rothchild en Da Samurai mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Door het tijdreis aspect komt Jack natuurlijk ook een hoop oude vijanden tegen, zoals Demongo, Scaramouche en vele anderen. Als kers op de taart zijn alle originele voice-actors ook van de partij voor deze game. Saillant detail: Bij oude beelden van de cartoon met Aku erin, is de stem van Mako nog steeds te horen.

Technisch niet heel spannend

Ook in Samurai Jack: Battle Through Time is Unreal Engine 4 de dienstdoende (grafische) motor. Hoewel games zoals Borderlands ons hebben laten zien dat je met deze engine prima cartooneske graphics neer kan zetten, is de stijl van Battle Through Time niet echt iets waar we vrolijk van worden. In de menu’s en de cut-scènes zien we veel van de tekenstijl terug die we gewend zijn, maar tijdens de gameplay ziet de game er gewoonweg vreemd uit. Alsof je naar een van de eerdere 3D animatiefilms aan het kijken bent. Naar onze mening past dit totaal niet bij het bronmateriaal.