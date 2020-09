Het is geen geheim meer dat je in Watch Dogs: Legion vrijwel iedereen voor het verzetsleger kan rekruteren. Zo konden we laatst al zien hoe een imker onderdeel kan uitmaken van het verzet en eind oktober kunnen we zelf de straten van Londen bevrijden uit handen van deze politiestaat. Uiteraard heeft Ubisoft veel aandacht gegeven aan de stad zelf en deze trailer licht dat duidelijk toe.

In deze trailer maak je in vogelvlucht kennis met Londen en zijn iconische locaties. Zo komen diverse districten voorbij, zoals Camden, Brixton, Chinatown en nog een aantal andere. Tegelijkertijd krijg je een goede indruk van de sfeer in de verschillende gebieden. Zeker even kijken dus als je het toekomstige Londen alvast wilt ontdekken.

Watch Dogs: Legion ligt op 29 oktober in de schappen.