De derde War Table van Marvel’s Avengers ligt inmiddels achter ons en daarin kregen we een interessant stukje informatie. Het eerste personage dat post-launch zal toegevoegd waren, is namelijk Kate Bishop, een leerlinge van Hawkeye. Eind oktober landt ze op de helicarrier, vergezeld door het eerste deel van Taking AIM, een nieuw verhaalonderdeel. Een maand later zal Clint Barton – a.k.a. Hawkeye in eigen persoon – haar vergezellen in het tweede en laatste deel van deze plotlijn.

Klinkt interessant, zeker als je de onderstaande trailer er even bijneemt. We hebben voor het gemak ook de volledige War Table er even bijgezet. Deze toont namelijk ook vier nieuwe missietypes, die spelers langer aan hun consoles gekluisterd moeten houden. Villain Sectors bevatten machtige eindbazen, SHIELD Vaults bergen loot. AIM Secret Lab is één keer per week beschikbaar voor gamers met een hoog level en in Mega Hives neem je het op tegen golven aan vijanden.

Bekijk zeker de onderstaande War Table video voor meer details omtrent Bishop én deze extra missietypes. Enjoy!