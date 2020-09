In Signifier speel je de rol van Frederick Russell, die met behulp van de ‘Dreamwalker’ scanner in de dromen en herinneringen van andere mensen kan duiken. Hij wordt ingehuurd om de moord op de vice-president op te lossen en moet daarvoor zowel in de echte wereld als in de laatste herinneringen van het slachtoffer puzzels oplossen.

Klinkt interessant, toch? Het wordt nog boeiender wanneer je een blik werpt op de onderstaande trailer. Dit duistere mysterie moet gamers aan het scherm gekluisterd houden met een intrigerend plot, waarin je objectieve herinneringen en subjectieve dromen van elkaar dient te onderscheiden. Enkel zo vind je uiteindelijk de moordenaar.

Signifier verschijnt op 15 oktober al voor de pc. PS4 en Xbox One eigenaars moeten iets langer wachten; zij krijgen de titel begin volgend jaar pas voorgeschoteld.