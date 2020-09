Eerder dit jaar kwam de laatste Grand Prix voor Crash Team Racing: Nitro-Fueled uit. Ontwikkelaar Beenox gaf toen aan dat er werd overgestapt op het aanbieden van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse uitdagingen, die nieuwe Wumpa Coins opleveren. Daar komt nu echter ook een einde aan. Beenox laat op Twitter weten zich nu op nieuwe projecten te richten. Daarnaast werken ze ook mee aan de ontwikkeling van Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Wees echter gerust, alle online functionaliteiten van de game blijven gewoon werken. Er komt alleen geen nieuwe content meer uit. Met 51 personages, 40 karts, 40 banen en 321 skins na de laatste Grand Prix hebben spelers natuurlijk niets te klagen.

De Post-Grand Prix update die daarna volgde, bracht zelfs nog meer nieuwe content naar Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Is het volgens jullie voldoende of had Beenox door moeten gaan aangezien er ook microtransacties in de game zitten?