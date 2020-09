Eerder deze week kon je hier op PSX-Sense lezen dat er een opvallende notitie in een trailer van Call of Duty: Black Ops Cold War te zien was. Aan het einde, bij de releasedatum, stond dat de PS5-versie van shooter in de Verenigde Staten en Canada voor de feestdagen van 2020 uitkomt. Wereldwijd zou de game ‘eind 2020’ verschijnen, daar waar de current-gen release gepland staat voor 13 november.

Onder de feestdagen in Noord-Amerika valt zoal Thanksgiving dat traditiegetrouw op donderdag zal plaatsvinden, dit jaar op 26 november. De dag erna is wereldwijd bekend, dat is ‘Black Friday’. Hoewel niet letterlijk, suggereerde de trailer indirect dat de PlayStation 5 in Noord-Amerika in november uitkomt, daar waar de rest van de wereld later aan de beurt is. Tevens communiceerde Activision dat met een persbericht.

Hoewel het een kleine notitie betreft in de trailer, viel het toch wat mensen op. Sterker nog, de trailer werd vrij kort na het verschijnen offline gehaald en inmiddels is er een nieuwe versie online gegaan. Die kan je hieronder bekijken en het verschil is dat de PS5-versie nu op ‘Holiday 2020’ staat.