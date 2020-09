Hello Games heeft nog maar net een nieuwe titel (The Last Campfire) uitgebracht of ze zijn ondertussen alweer bezig met een nieuw project. Sean Murray heeft in een interview met Polygon laten weten dat het aan ambitie zeker niet ontbreekt.

The Last Campfire is net een week uit en deze game werd gemaakt door slechts drie mensen van het team. Het overgrote deel van de ontwikkelaar is ondertussen bezig met de nieuwe titel van Hello Games. Wat voor game dit gaat worden en wanneer we deze mogen verwachten laat Murray nog in het midden, maar de game is net zo groot en ambitieus als No Man’s Sky.