Nacon brengt al enkele jaren WRC-games uit en die worden per deel beter. Het nieuwste deel in de serie, WRC 9, is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Daar blijft het niet bij, want op een later moment zal deze racer ook naar de PlayStation 5, Xbox Series X en Nintendo Switch komen.

Om de release van de current-gen versie te vieren, heeft de uitgever een launchtrailer uitgebracht en die check je hieronder. De game biedt ten opzichte van vorig jaar de nodige verbeteringen en toevoegingen. Zo zijn er drie nieuwe rally’s, in Japan, Nieuw-Zeeland en Kenia.

Verder kunnen spelers in de nieuwe Clubs modus eigen kampioenschappen creëren en de game is voorzien van klassieke auto’s die een belangrijk deel van de WRC-historie vormen. Meer daarover kan je hier vinden. We hopen je binnenkort in onze review meer over de game te vertellen.