The Birdman is terug! Tony Hawk’s Pro Skater deel één én twee zijn gebundeld in een nieuwe uitgave die helemaal is opgewaardeerd naar hedendaagse maatstaven. Vergeet de HD remaster van jaren terug, dit is hoe je de Tony Hawk games herinnert en in onze review zullen we je er snel meer over gaan vertellen.

De positieve ondertoon is niet zonder reden, want we zijn erg enthousiast over de terugkeer van deze twee iconische games. Wij zijn daarin niet de enige, want nu het embargo op de reviews is verlopen, zijn de eerste cijfers online verschenen en die laten een heel goed resultaat zien.

Op een paar 7.5 scores na zit alles boven de 8.0 en we zien zelfs hier en daar de perfecte score voorbij komen. Kortom, Vicarious Visions slaagt in z’n missie en brengt de nostalgie op juiste manier terug!

VG247 – 10.0

TheSixthAxis – 10.0

VGC – 10.0

IGN – 9.0

Multiplayer.it – 9.0

GAMINGbible – 9.0

GamingTrend – 9.0

IGN – 9.0

GameSpot – 9.0

God is a Geek – 9.0

Hobby Consolas – 8.8

Everyeye.it – 8.7

Vandal – 8.6

GamePro Germany – 8.5

Areajugones – 8.5

Eurogamer Italië – 8.0

GamesRadar + – 8.0

Press Start Australia – 8.0

Attack of the Fanboy – 8.0

Stevivor – 8.0

Gameblog.fr – 8.0

Destructoid – 8.0

IGN Spanje – 7.5

Jeuxvideo.com – 7.5

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is vanaf vandaag verkrijgbaar.