De Gamescom van dit jaar was noodgedwongen anders dan anders, maar daardoor niet minder succesvol. De organisatie wil volgend jaar daarom een combinatie hebben van een fysieke beurs met digitale evenementen.

Er keken dit jaar in totaal maar liefst 2 miljoen mensen naar de verschillende digitale presentaties vanop de Gamescom. Felix Falk, de baas van de German Games Industry Association, is van mening dat het aanbieden van digitale presentaties een nog grotere groep kan aanspreken dan alleen de beurs zelf, waardoor ze dat mee willen nemen.

Falk ziet echter ook in dat de fysieke beurs dit jaar erg werd gemist, dus voor volgend jaar wil men beide manieren gaan combineren.

“The digital concept demonstrates how big the international potential of our games event – already the largest in the world – still is. At the same time, however, it has become clear how important the on-site conference, in addition to further digital development, is for the community and the games industry. So, we now have to take our experience from this year and use it to develop the ideal combined on- and offline event for 2021.”