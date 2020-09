Ubisoft heeft een nieuwe endgame activiteit aangekondigd voor Tom Clancy’s The Division 2. Dit deed Massive Entertainment in de recente livestream en het gaat hier om ‘The Summit’, wat een wolkenkrabber van 100 verdiepingen is. Het doel? Je weg naar boven vechten.

Elke keer als je The Summit speelt zullen de vloeren anders zijn, waardoor het gevarieerder wordt. De enige constante is dat je telkens op de tiende verdieping met een baasgevecht te maken krijgt en aan het einde van de rit krijg je natuurlijk hoogwaardige gear en wapens.

De modus is nu live op de testservers en zal in de nabije toekomst naar de game komen. De content is dan beschikbaar voor alle spelers die de Warlords of New York uitbreiding bezitten. Meer over The Summit in de video hieronder.