Vanaf 8 september kunnen we opnieuw aan de slag met Kingdoms of Amalur, maar nu op de PS4 in plaats van op de PS3. Voor de Re-Reckoning editie werden er de afgelopen maand wekelijks nieuwe trailers vrijgegeven en dat is deze week niet anders.

Een paar dagen voor de officiële release nemen we het heft in eigen hand en kiezen we voor een wereld vol tovenarij. In de onderstaande trailer staat magie centraal en beroepen we ons op de elementen in plaats van op koud staal.