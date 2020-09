Vandaag is het dan eindelijk zover en kunnen talloze Marvel-fans aan de slag met hun favoriete helden. In Marvel’s Avengers kan je spelen met verschillende helden die het opnemen tegen veel vijanden. Gelukkig is er een expert bij de Avengers aanwezig die als geen ander weet hoe je vijanden moet platslaan: de Hulk. Met zijn ervaring geeft de groene ‘vriendelijke’ reus een paar handige tips in een nieuwe trailer.

Zo moet je vijanden niet pletten met je handen, maar met je hart, aldus de Hulk. Het is als het ware pure poëzie wat je hoort en de Hulk weet dat dan ook uitstekend te verwoorden in de onderstaande beelden. Mocht je moeite hebben met de vijanden in de game, luister dan zeker even naar de tips van deze groene mentor.

Onze review van Marvel’s Avengers mag je begin volgende week verwachten.