Sinds de release van Fall Guys: Ultimate Knockout als PS Plus game kent de game een ongekend grote hoeveelheid spelers. De game is zeer vermakelijk en erg leuk om met een groep vrienden te spelen. Niet lang geleden kregen we al een voorproefje op het tweede seizoen, dat in oktober van start zal gaan. Binnenkort wordt er echter al wat anders toegevoegd, wat ongetwijfeld voor meer chaos, hilariteit en frustratie zal zorgen.

Op korte termijn zal je namelijk de zogeheten ‘Big Yeetus’ aantreffen in verschillende levels. Je hebt deze ronddraaiende hamers al eerder gezien in verschillende modi, maar Big Yeetus is net even anders. Deze rondspinnende hamer zal namelijk willekeurig spawnen en kan voor flink wat chaos zorgen. Of – zoals je in de onderstaande clip kunt zien – kan Big Yeetus ook een goed hulpmiddel zijn om een voorsprong te pakken.

I’ve got a SPICY LEAK for you all

We’re working on a little something that we have been calling…

B I G Y E E T U S

Big Yeetus will randomly appear in levels – to shake things up

Big Yeetus is Chaotic Neutral

Big Yeetus is not your friend

Big Yeetus is not your enemy pic.twitter.com/nIBBKcf5qM

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 2, 2020