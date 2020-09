Eind deze maand verschijnt Mafia: Definitive Edition en uit onze recente hands-on blijkt dat deze remake een topper in wording is. De stad waar de game zich afspeelt heet Lost Heaven en die ziet er in de game prachtig uit. Dat wordt nogmaals getoond middels een gloednieuwe trailer die allerlei gebieden laat zien.

Mafia: Definitive Edition ligt op 25 september in de winkels voor onder andere de PlayStation 4.