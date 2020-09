The Crew 2 is inmiddels ruim twee jaar oud, maar mag nog altijd rekenen op ondersteuning vanuit Ubisoft. Eerder dit jaar bracht men al een relatief grote uitbreiding uit in de vorm van ‘Hobbies‘ en ook voor september zit er weer leuke content in de pijplijn.

Om duidelijk aan te geven wat we mogen verwachten, heeft Ubisoft een schema vrijgegeven en daaruit blijkt dat we deze maand vijf nieuwe Live Summits krijgen. Bijna per summit zal er ook een nieuwe auto worden toegevoegd, die je al dan niet via de summit kunt bemachtigen.

Verder worden er nog diverse onderdelen voor auto’s toegevoegd, waardoor je je garage van bolides verder kunt pimpen. De afbeelding hierboven zegt genoeg, maar kort samengevat: A World of Cars is nu live, op 9 september volgt Rust and Dust, op 16 september Drifters, op 23 september LA Low Riders en tot slot op 30 september Itsy-Bitsy Crazy.