Dankzij een te vroege publicatie op de Microsoft Store weten we nu de volledige omschrijving en releasedatum van Immortals: Fenyx Rising. Als die naam je geen belletje doet rinkelen, dan komt dat omdat deze Ubisoft titel voorheen bekend stond als Gods & Monsters. De complete onthulling vindt plaats tijdens de Ubisoft Forward op 10 september. De ongeduldigen kunnen alvast met de informatie hieronder aan de slag.

Om te beginnen komt de game op 3 december uit. Dat is na Watch Dogs: Legion in oktober en Assassin’s Creed: Valhalla in november, de derde grote Ubisoft titel in een tijdbestek van drie maanden. De game krijgt, net zoals alle andere aankomende Ubisoft titels, een gratis next-gen upgrade op zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X.

In de game neem je de rol aan van Fenyx, een Griekse halfgod die het gehele pantheon aan goden moet zien te redden. Dat doe je in een gestileerde open wereld met zeven unieke gebieden. Ieder gebied is geïnspireerd door één van de Griekse goden en met behulp van hun krachten, zoals de vleugels van Daedalus, neem je het tegen mythische wezens zoals Medusa en Cyclops op.

Tijdens de gevechten kun je onder meer gebruik maken van pijlen die automatisch hun doel vinden en telekinese. Gevechten kunnen zowel op het land als in de lucht plaatsvinden. Tot slot ligt er een grote nadruk op het oplossen van eeuwenoude puzzels. Hoewel de winkelpagina inmiddels offline is, kun je de afbeeldingen die erop stonden in dit nieuwsbericht bekijken. Zijn jullie geïnteresseerd in de game of zien jullie Ubisoft liever iets anders doen?