Via zijn website heeft CD Projekt RED vandaag leuk nieuws bekendgemaakt voor fanatieke spelers van The Witcher 3: Wild Hunt. Deze game zal namelijk naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komen, dat in een geoptimaliseerde versie voor die platformen.

Als je de game al bezit op de PlayStation 4 of Xbox One, dan kun je te zijner tijd geheel kosteloos upgraden naar de next-gen versie. Nieuw binnen de franchise? Dan zal er straks een next-gen ‘Complete Edition’ uitkomen die de game met uitbreidingen bevat.

Developed to take advantage of the most powerful gaming hardware, the next-gen edition of the game will feature a range of visual and technical improvements — including ray tracing and faster loading times — across the base game, both expansions, and all extra content.