Eén van de grootste projecten die momenteel in ontwikkeling is bij Bandai Namco, is Scarlet Nexus: een actie-RPG die overduidelijke anime-trekjes vertoont. Anime betekent in vele gevallen ook enorm flitsende actie en ook Scarlet Nexus doet mee aan deze trend. Vanop Gamescom dook namelijk een nieuwe trailer op die ons wat meer gameplay en verhaal van de game toont.

We weten intussen al dat Scarlet Nexus zich afspeelt in een toekomst waar de mensheid bovennatuurlijke krachten bezit. Tegelijkertijd krijgt de mensheid ook te maken met misvormde mutanten, de Others, die de aarde binnenvallen en al eens graag een menselijk brein lusten. De Other Suppression Force, oftewel OSF, is de laatste verdedigingslinie voor de mensheid.

Momenteel is een concrete releasedatum nog niet gegeven, maar Scarlet Nexus verschijnt ergens in de toekomst voor zowel de huidige als de volgende generatie consoles. Check de nieuwe trailer hieronder.