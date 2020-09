Basketballiefhebbers kunnen vanaf nu aan de slag met de nieuwe editie van NBA en die launch moet toch wel even gevierd worden met een nieuwe trailer die echte beelden en in-game beelden met elkaar vermengt.

Als je de video bekijkt zal je al snel merken dat de makers fan zijn van wel één bepaald woord. Om één of andere reden is namelijk alles rondom je ‘game’. Een contract tekenen: game! Een shirt omhoog houden: ook game! Een game spelen: wel… game! Enfin, je begrijpt wel wat we willen zeggen.

De spot kan je hieronder bekijken, NBA 2K21 zelf is vanaf nu verkrijgbaar.