De herwerkte versie van het geliefde Mafia staat voor deze maand op de planning, dus het lijkt maar logisch dat ontwikkelaar Hangar 13 ons deze dagen graag wat nieuwtjes geeft. Vandaag op de planning: de manier waarop de map in de Definitive Edition verschilt van de map in het origineel.

Het ontwerp van het originele Lost Heaven werd gebruikt om deze herwerkte versie vorm te geven, dus de map is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Een groot verschil is echter dat de Definitive Edition je al in het begin toegang geeft tot het platteland, waar je in het origineel eerst het verhaal moest verder spelen om in dit gebied te geraken. Daarnaast zijn ook verschillende plaatsnamen lichtjes aangepast, zijn er hogere gebouwen in het centrum geplaatst, heeft Chinatown nieuwe gebouwen gekregen en nog veel meer.

Liefhebbers kunnen hieronder de nieuwe map inspecteren. Mafia: Definitive Edition zelf verschijnt op 25 september.