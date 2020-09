Heb je behoefte aan extra beloningen in GTA Online? Dan doe je er deze week goed aan om de Diamond Adversary Series te spelen. Momenteel worden de beloningen in deze modi namelijk dubbel uitbetaald, zo blijkt uit de nieuwste wekelijkse update voor de game. Daar blijft het overigens niet bij. Spelers krijgen namelijk ook een eenmalige bonus van GTA$250,000 wanneer ze voor de eerste keer een modus binnen de Diamond Adversary Series winnen.

Verder word je ook extra beloond bij de Special Cargo Sales en Gerald’s Last Play Missions. In beide gevallen krijg je ook twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Als je geluk hebt bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort en de hoofdprijs pakt, dan kun je vanaf dat moment rondscheuren in de Maibatsu Penumbra FF.

The Diamond Casino & Resort biedt je deze week ook leuke kortingen aan. Alle exclusieve Casino kleding is nu namelijk voor de helft van de reguliere prijs te koop. Daarnaast krijg je 30% korting op de Master Penthouse Suite en alle customization items hiervoor. Ook zijn er diverse voertuigen afgeprijsd, deze deals vind je hieronder.