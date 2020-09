Onlangs kondigde Activision samen met ontwikkelaars Treyarch en Raven Software het nieuwe Call of Duty-deel aan, genaamd Black Ops Cold War. De aankondiging ging gepaard met een mooie trailer van de singleplayer campagne. Veel ogen zullen echter vooral gericht zijn op de multiplayer. Deze modus wordt komende week officieel onthuld, maar nu is er vroegtijdig al gameplay van de multiplayer gelekt.

Het gaat om een video die goed is voor meer dan zes minuten aan gameplay. De beelden doken op via Reddit. Het lijkt erop dat er een preview sessie voor content creators was en dat een Twitch-streamer deze gameplay heeft gedeeld. Hoewel de kwaliteit van de video genoeg te wensen over laat, geeft het alsnog een aardig beeld van de gameplay van de multiplayer in Call of Duty: Black Ops Cold War.

De gameplay laat een nieuwe modus genaamd ‘VIP Escort’ zien en dit speelt zich af op een map die zich in Miami bevindt. Daarnaast worden enkele andere details duidelijk. Zo wordt duidelijk dat je tot wel vijf attachments kunt toepassen op je wapens en dat health bars zichtbaar zijn boven spelers. Ook zien we bekende wapens als de M16 en AK-74u voorbijkomen.

Je kunt de gelekte gameplay hieronder bekijken. ALthans, zo lang deze niet door Activision wordt verwijderd. Over enkele dagen gaan we veel meer te weten komen over de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War. Op woensdag 9 september om 19:00 vindt er namelijk een livestream plaats waarin in de modus officieel uit de doeken gedaan wordt.