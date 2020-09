Afgelopen vrijdag kwam NBA 2K21 uit voor de huidige generatie consoles en de pc. Zoals met de meeste games het geval is, heeft ook NBA 2K21 een day-one patch ontvangen. Voor de nieuwste basketbalgame van Visual Concepts is deze update behoorlijk groot.

Update 1.01 voor NBA 2K21 weegt namelijk maar liefst 26.3GB. Bij een update van deze grootte verwacht je natuurlijk ook een enorme lading aan aanpassingen en andere nieuwigheden. In het geval van deze patch voor NBA 2K21 blijft dat echter nog een redelijk groot mysterie. In tegenstelling tot de grootte van de update zelf, is de changelog namelijk bijzonder beknopt. Er wordt gesproken over stabiliteit en verbeteringen, maar specifieker dan dat wordt het niet.

NBA 2K21 Update 1.01 Patch Notes Improved the stability of the title in addition to a number of general improvements to the user experience.

NBA 2K21 is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Later dit jaar komt de game ook uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.