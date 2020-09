Op 8 oktober komt de motorracegame RIDE 4 uit voor onder andere de PlayStation 4. De Italiaanse ontwikkelaar Milestone werkt echter ook aan de next-gen versie van de game, zo blijkt nu. De studio heeft namelijk aangekondigd dat RIDE 4 op 21 januari 2021 ook voor de PlayStation 5 verschijnt.

Op de PS5 mag je natuurlijk de nodige verbeteringen verwachten en hier heeft Milestone ook wat meer informatie over gegeven. De ontwikkelaar meldt dat RIDE 4 op Sony’s next-gen console met een framerate van 60 frames per seconde draait, in combinatie met een 4K-resolutie. De motoren en omgevingen zullen er hierdoor een stuk gedetailleerder uitzien.

RIDE 4 zal ook goed gebruikmaken van de snelle SSD van de PS5, met als gevolg kortere laadtijden en vloeiendere gameplay. Tot slot moet de DualSense controller ervoor zorgen dat je vibraties van de motoren realistisch voelt, met dank aan de haptische feedback.

Milestone heeft samen met de aankondiging van de PS5-versie van RIDE 4 ook een nieuwe trailer van de game uitgebracht en die kun je hieronder bekijken.