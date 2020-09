Marvel’s Avengers is nu enkele dagen verkrijgbaar. In de game kun je aan de slag met diverse speelbare personages die we uit de Avengers-reeks kennen. Mocht je nog op zoek zijn naar wat tips voor de game, dan schieten de Avengers zelf je nu te hulp.

Eerder hielp de Hulk je al op weg in zijn eigen video. Deze keer is het de beurt aan Iron Man en Kamala Khan, oftewel Ms. Marvel. Check hun video’s hieronder om erachter te komen hoe je de Repulsor Beams het beste kunt gebruiken, of je vijanden gewoon uit kunt schakelen door een klap uit te delen met een gigantische hand.

Iron Man

Ms. Marvel